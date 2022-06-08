6月向來為新人舉辦婚宴的下訂高峰期，惟國內疫情升溫導致接單停滯。雲朗觀光集團對此集結旗下10處宴會場地，宣布破天荒祭出「舉辦10天前可無條件退還全數訂金」措施，盼在賦予靈活度及彈性下刺激至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會下訂。

雲朗指出，參照衛福部食藥署公告的「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本」，訂席期日距約定辦席、外燴（辦桌）日90日以前者，於原定辦席、外燴（辦桌）日前90日以上到達者，可請求飯店全數退還已付定金。

對此，雲朗宣布旗下台北君品、淡水嘉盧、新莊頤品、新莊頤璽會館、新莊翰品、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、嘉義兆品、高雄翰品及高雄頤品等10處宴會場地，即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天不須任何理由，可無條件退還100％訂金。

雲朗觀光集團旗下雲品(2748)總經理丁原偉表示，目前消費者在決定婚宴時始終猶豫不決，長期下來造成產業停滯。為了刺激消費者下訂率，目前雲朗觀光所推出的定型化契約將會是業界中條件最佳。

丁原偉指出，雲朗觀光集團提供最好的服務與解決辦法，10天前能無條件退訂可說是史無前例，不僅能保障消費者辦理婚宴的權益，也能刺激下半年至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會下訂。

雲朗表示，6月通常是許多新人下訂的高峰期，故集團此時祭出婚宴預訂新措施，提供結婚新人靈活辦理婚宴的選擇，更避免親友因隔離或無法入境回國而無法辦理的窘境，終身大事與防疫安全皆能兼顧。