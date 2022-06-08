看好ŠKODA在台灣的發展潛力，尚騰汽車集團擴大投資規模，宣布砸下4億元，鎖定台北內湖最具潛力的舊宗地區，打造面積超過1470坪，集新車銷售、含鈑噴烤漆的維修保養、中古車銷售、汽車精品美容以及日後電動車所需服務等之全方位旗艦展示暨服務中心。

尚騰汽車集團旗下尚鵬汽車於2016年加入ŠKODA經銷團隊，分別在內湖與南港成立展示中心及保修服務中心，為ŠKODA車主服務，也帶動伴隨著品牌的逐年成長。

破土典禮由尚騰汽車集團執行長吳睿弘親自主持，並邀集ŠKODA Taiwan總裁李御林、義美食品高志尚董事長、群益投資控股顧立楷總經理、湯淺電池盧宏恩董事長、富泰營造張演堂董事長等多位貴賓共同用鏟破土，見證此歷史時刻。

ŠKODA Taiwan總裁李御林表示，ŠKODA自2015年成立台灣分公司以來，積極開拓通路並提升服務品質，讓台灣消費者能夠得到最佳的用車體驗。一路走來，非常感謝經銷通路的支持，此次尚鵬汽車的擴大投資，證明ŠKODA品牌已經在台灣生根茁壯，並贏得消費者的支持。

尚騰汽車集團看好ŠKODA品牌的未來發展潛力，此次以旗下尚騰汽車名義投入超過4億元的資金，打造一座多功能旗艦展示暨服務中心，將銷售與保修服務以及汽車週邊服務結合，不僅可以讓車主受到更好的照顧，消費者到內湖地區逛街購物的同時，也能夠享有一站式的全方位服務。