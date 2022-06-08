農業委員會水產試驗所首度繁殖成功俗稱黑口的「黑䱛」，今天在湖西等海域放流500尾，並在馬公等海域放流嘉鱲魚苗3萬9500尾，增裕海洋資源，作為世界海洋日的一大獻禮。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，「黑䱛」是台灣沿近海常見的魚種，棲息在較深的海域，常因水壓急速變化而傷亡，在克服困難取得野生種魚技術，成功馴養野生黑䱛，水試所結合東港生技研究中心與澎湖海洋生物研究中心等團隊以人工繁殖孵化培育成魚苗，成為全球首次以人工繁殖成功黑䱛的紀錄。

農業委員會水產試驗所首度繁殖成功俗稱黑口的「黑((魚或)」，8日在湖西等海域放流500尾，並在馬公等海域放流嘉(魚蠟)魚苗3萬9500尾，以行動來為海洋資源復育盡一分心力。（圖/ 中央社）

謝恆毅表示，今年4月首批成功培育的黑䱛，目前體長達5公分，今天配合世界海洋日，在澎湖湖西海域放流，增裕海洋漁業資源。水試所澎湖分所表示，黑䱛是台灣沿近海常見的高經濟魚種，俗稱「黑口」，屬石首魚科，體長最大可達45公分，肉質鮮美，每台斤在400至700元間，年漁獲量從早年4000噸降至500噸以下。

水試所配合海洋日今天除放流黑䱛500尾魚苗外，也以觀音山等佛教團體在馬公海域放流嘉鱲魚苗，嘉鱲魚苗3萬9500尾，總計有4萬尾，以行動來為海洋資源復育，盡一分心力。（編輯：黃世雅）1110608