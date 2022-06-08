資誠會計師事務所香港（PwC）表示，香港2022年上半年IPO集資活動放緩，主要受到疫情持續爆發，再加上外圍地緣政局不穩，以及全球多國升息以壓制通膨等多項不利因素影響。

PwC預料2022年上半年，香港有22檔新股上市活動，以零售、消費品及服務類（41％）為主，其次是金融服務企業（23％）。主板上市數量較2021年上半年減少53％。上市集資額方面，2022年上半年香港市場總集資額年減92％，預計總額為171億港元。

另外，PwC預期，2022年下半年在多項有利經濟增長的政策出台支持下，IPO市場可逐步重拾動力；下半年集資額可望逐步回升，全年總集資額可達1,800億至2,000億港元。

PwC資本市場合夥人黃金錢表示，受到第五波Omicron疫情爆發和地緣政治局勢等外部環境問題的影響，與2021年上半年創紀錄的IPO活動水平相比，香港IPO市場在同期的活躍度明顯放緩。在充滿不確定性的環境下，不少企業對經濟採取觀望態度，推遲其上市集資時間表。