POS廠飛捷（6206）受惠歐美客戶需求強勁，加上工廠生產量能轉佳，有助毛利率提升。法人預期，公司第二季業績將超越首季水準，獲利成長力道可望更勝營收，訂單能見度已達第四季。

飛捷8日召開股東會，通過去年財報及盈餘分派案，將配息4元，換算殖利率逾5％。展望後市，董事長林大成指出，歐美回補庫存動能延續，目前並未感受到通膨對客戶需求造成影響，也沒有訂單取消或往後遞延的情況。

而從產業面來看，林大成說，近兩年受到缺料、塞港等因素干擾，可說是「甚麼痛苦都發生了」，因此，更加深飛捷往軟體布局的決心，規劃2028年非POS業務占比要達5成，持續朝向提升毛利率的目標發展。

飛捷首季稅後淨利2.75億元，EPS 1.92元，創15季新高。法人看好，公司業績逐步增溫，且毛利率可望維持高檔水準，且個體營收成長顯著，將填補未認列普達營收，預料第二季營收表現將優於第一季，獲利同步向上，在手訂單能見度已達第四季，下半年維持樂觀展望。

除了POS硬體出貨動能續強之外，飛捷在軟體布局上也有所斬獲，旗下華捷積極開拓美國市場，目前與數家客戶簽約試用，3、4月開始投入；英諾菲則取得台灣大型連鎖零售專案，首波導入8,000台，預計明年裝機完畢。