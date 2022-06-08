「618」網購盛事即將來臨，六福美饌搭此列車於6月13日至6月24日期間，推出「618年中慶」超狂優惠，其中，椒麻鮪魚乾鍋、鴻運干貝米糕、暖心胡椒鴨、魷魚螺肉蒜、水煮牛麻辣鍋等功夫菜，原價599元至899元間，限時驚爆均一價只要499元，最高55折起，還有最熱賣的頤園酸梅湯、關西仙草茶、蜜汁叉燒酥、酸白菜火鍋湯、醃篤鮮火鍋湯、尊品佛跳牆、黑蒜烏骨雞湯等經典料理，最低價199元起，全區商品消費滿額，可再獲得最高350元購物金，立刻設定鬧鐘搶優惠。

民眾必搶限時驚爆專區，每道皆為製程繁複的功夫菜，每道只要499元。「魷魚螺肉蒜」將滿滿的魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，唰嘴暢快一直吃不停。「鴻運干貝米糕」先以香菇、紅蔥酥、醬油、蒜頭酥、白胡椒等美味食材下鍋炒香，再加入在地台灣糯米、頂級干貝絲一同蒸煮，入口後，各式食材及干貝絲的鮮甜滋味直衝味蕾，口味絕妙又有層次。重麻、重辣的饕客們絕不能錯過「椒麻鮪魚乾鍋」，大口咬下飽滿細緻的鮪魚，麻辣乘載著鮮甜，刺激感直奔腦門。

「暖心胡椒鴨」嚴選國產鴨隻熬製醇厚湯頭，以白胡椒提味，胡椒香氣撲鼻而來，搭配甜Q有嚼勁的鴨肉品嚐，令人回味無窮。還有五星主廚設計的「水煮牛麻辣鍋」，以青花椒、朝天椒、大紅袍花椒、燈籠椒等多種辣椒入鍋，重現正宗四川麻香辣帶勁的口味，選用中美洲牛肉，先醃後煮讓牛肉充分入味，極致麻辣征服許多嗜辣者的胃。

除了優惠以外，六福美饌更回饋消費滿額購物金，凡選購「618年中慶」內商品，滿1,000元贈100元購物金，滿2,000元 贈250元購物金，最高為3,000元贈350元購物金，於各項商品出貨後回饋至帳戶，買多省多賺更多。