宜蘭縣政府的線上防疫記者會，從昨日起在記者會後，會舉行宜蘭品牌推廣會，為勞工處青年事務科輔導的青創業者行銷，今天（8日）民進黨宜蘭縣議會黨團抨擊「防疫記者會變購物台」，昨受邀的青創業者嘆說，希望不要被扭曲，也不應該牽扯到政治去。

民進黨議會黨團今舉行記者會，黨團總召陳俊宇說，縣民關心的還是宜蘭縣的疫情狀況，但防疫記者會6分鐘，後面青年創業的農特產品10分鐘，「到底是防疫重要，還是銷售平台重要？」縣府應有更好的銷售平台來做詳細的行銷，而非與防疫混在一起。

縣議員陳文昌說，防疫是縣民最關心的重大議題，促銷青農產品他也支持，但兩件事應該要分開，不是透過防疫記者會後順便行銷，林姿妙縣長應該要重視防疫，而不是賣東西。黨團也高呼口號說「支持促銷青農產品，但不要防疫記者會變成妙妙購物台。」

國民黨宜蘭縣議會黨團則批評綠營，指中央與台南等縣市都有在疫情記者會推廣農特產品，去年林姿妙也有在記者會後推廣，為何到了選舉年就大肆批評？呼籲民進黨不要為了選舉就大作文章。

縣長林姿妙表示，防疫是長期抗戰，縣府大力支持宜蘭在地商家，每天要帶大家認識一個優質好店、好物、好團隊，邀請鄉親共同支持，系列活動在昨天由青年事務科所輔導的青創品牌「竹林松杉靈芝農場」打頭陣。

縣府強調，行銷宜蘭在地青年創業品牌不能間斷，在疫情期間縣府透過線上直播方式，大力推廣青創品牌，就是要積極展現出與青年共體時艱、跨越困境的決心。

在昨天宣傳的青創業者說，他們是勞工處青年事務科輔導的對象之一，但沒料到會變成政治議題，「就當作是另類的宣傳吧。」業者也坦言，這2年業者們因為疫情影響過得很辛苦，想說是宣傳因此來參加，感謝縣府的好意，也希望整件事不要被扭曲。