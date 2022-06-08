為歡慶香奈兒女士於1932年跨足珠寶界推出頂級珠寶《Bijoux de Diamants》問市90周年，香奈兒巴黎芳登廣場18號珠寶鐘表旗艦店重新開幕，店裝以金色、米色與黑色為主題色調，並在細節融入香奈兒的經典元素，包括螺旋梯、鏤空屏風、動物銅雕等，猶如裝滿稀世珍寶的珠寶盒，在芳登廣場閃耀光芒。

香奈兒芳登廣場18號珠寶腕表旗艦店，重新開幕。（CHANEL提供）

近來全球一線珠寶精品紛紛在芳登廣場設立珠寶旗艦店，珠寶店櫛次鱗比，是頂級珠寶的一線戰區，香奈兒早在1997年就進駐芳登廣場18號，地點就在昔日香奈兒女士定居麗池酒店套房的對面，昔日香奈兒女土打開陽台的窗子，就能俯看芳登廣場18號的街景店舖，為此香奈兒以「我就是芳登廣場18號」為主題推出旗艦店形象影片，並為慶祝開幕推出四件「Les Bijoux de Mademoiselle」頂級珠寶，古今對照，別具意義。

華麗中庭陳列3尺高的Johan Creten青銅雕像作品《La Borne》，與芳登廣場的青銅柱相呼應。（CHANEL提供）

三層樓高的旗艦店由美國知名建築師Peter Marino操刀設計，處處可見當代藝術家的家飾作品，如華麗中庭的正中央聳立Johan Creten的青銅雕像作品《La Borne》，3米高的直柱外型，與芳登廣場的青銅柱相呼應，另有Francois-Xavier Lalanne的青銅雕塑作品《Wapiti》、Joel Morrison為新店特別設計的銀色精鋼雕像《Coco Chandelier 》等，讓人有如置身藝廊。

店裝融入香奈兒經典元素，包括螺旋梯、鏤空屏風、動物銅雕等，猶如裝滿稀世珍寶的珠寶盒。（CHANEL提供)

店裝以金色、米色與黑色為主題色調，並在細節融入香奈兒的經典元素。（CHANEL提供）

前廳的空間有如一座大型珠寶保險櫃，視覺的焦點莫過於香奈兒珠寶鐘表旗艦店的鎮店之寶「No.5鑽石項鍊」，主石是一顆特別精算切割的55.55克拉D色無瑕Type IIa鑽石，設計靈感源自No.5香水的瓶身，是香奈兒永久收藏的非賣品。

旗艦店最顯眼處陳列No.5頂級珠寶代表作品，主石為55.55克拉鑽石，是鎮店之寶。（CHANEL提供）

新闢的歷史典藏區，則是賓客走訪旗艦店的必到據點，陳列了香奈兒女士於90年前創作的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶作品，多數作品為複刻自當年的設計，唯有一件鑲有7.8克拉鑽石的彗星胸針，是當年倫敦珠寶商為感謝香奈兒女士鼎力相助，在珠寶展完美落幕後致贈的禮物，也是唯一保存下來的作品，十分彌足珍貴。

歷史典藏區陳列香奈兒女士生前擁有的Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列彗星胸針。（CHANEL提供）

為歡慶巴黎芳登廣場18號珠寶腕表旗艦店重新開幕，香奈兒推出四款《Les Bijoux de Mademoiselle》限定珠寶，Rouge Gabrielle戒指的主石為8.02克拉紅寶石，在沙弗萊石 (tsavorite)與祖母綠的陪襯下，紅寶石更加美豔閃耀；Rouge Contraste耳環以白鑽、粉紅藍寶石及紅寶石勾勒奢華之美，主石為約0.81克拉紅寶石。

香奈兒為慶祝芳登廣場旗艦店開幕，推出《Les Bijoux de Mademoiselle》限定珠寶。（CHANEL提供）

香奈兒為慶祝芳登廣場旗艦店開幕，推出《Les Bijoux de Mademoiselle》限定珠寶，圖為Rouge Gabrielle紅寶石戒指。（CHANEL提供）

香奈兒為慶祝芳登廣場旗艦店開幕，推出《Les Bijoux de Mademoiselle》限定珠寶，圖為Rouge Contraste紅寶石耳環。（CHANEL提供）

以香奈兒女士最鍾愛的護身符圖騰為靈感打造的Talisman Graphique項鍊，以藍寶石、祖母綠鑲嵌馬爾他十字 (Maltese cross)造型，主石為一顆重約4.99克拉藍寶石；Talisman Venitien指間戒設計靈感源自威尼斯的拜占庭風格建築，主石為8.64克拉橢圓形藍寶石。

香奈兒為慶祝芳登廣場旗艦店開幕，推出《Les Bijoux de Mademoiselle》限定珠寶。（CHANEL提供）

香奈兒為慶祝芳登廣場旗艦店開幕，推出《Les Bijoux de Mademoiselle》限定珠寶，圖為Talisman Venitien藍寶石指間戒。（CHANEL提供）