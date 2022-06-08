為歡慶香奈兒女士於1932年跨足珠寶界推出頂級珠寶《Bijoux de Diamants》問市90周年，香奈兒巴黎芳登廣場18號珠寶鐘表旗艦店重新開幕，店裝以金色、米色與黑色為主題色調，並在細節融入香奈兒的經典元素，包括螺旋梯、鏤空屏風、動物銅雕等，猶如裝滿稀世珍寶的珠寶盒，在芳登廣場閃耀光芒。
近來全球一線珠寶精品紛紛在芳登廣場設立珠寶旗艦店，珠寶店櫛次鱗比，是頂級珠寶的一線戰區，香奈兒早在1997年就進駐芳登廣場18號，地點就在昔日香奈兒女士定居麗池酒店套房的對面，昔日香奈兒女土打開陽台的窗子，就能俯看芳登廣場18號的街景店舖，為此香奈兒以「我就是芳登廣場18號」為主題推出旗艦店形象影片，並為慶祝開幕推出四件「Les Bijoux de Mademoiselle」頂級珠寶，古今對照，別具意義。
三層樓高的旗艦店由美國知名建築師Peter Marino操刀設計，處處可見當代藝術家的家飾作品，如華麗中庭的正中央聳立Johan Creten的青銅雕像作品《La Borne》，3米高的直柱外型，與芳登廣場的青銅柱相呼應，另有Francois-Xavier Lalanne的青銅雕塑作品《Wapiti》、Joel Morrison為新店特別設計的銀色精鋼雕像《Coco Chandelier 》等，讓人有如置身藝廊。
前廳的空間有如一座大型珠寶保險櫃，視覺的焦點莫過於香奈兒珠寶鐘表旗艦店的鎮店之寶「No.5鑽石項鍊」，主石是一顆特別精算切割的55.55克拉D色無瑕Type IIa鑽石，設計靈感源自No.5香水的瓶身，是香奈兒永久收藏的非賣品。
新闢的歷史典藏區，則是賓客走訪旗艦店的必到據點，陳列了香奈兒女士於90年前創作的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶作品，多數作品為複刻自當年的設計，唯有一件鑲有7.8克拉鑽石的彗星胸針，是當年倫敦珠寶商為感謝香奈兒女士鼎力相助，在珠寶展完美落幕後致贈的禮物，也是唯一保存下來的作品，十分彌足珍貴。
為歡慶巴黎芳登廣場18號珠寶腕表旗艦店重新開幕，香奈兒推出四款《Les Bijoux de Mademoiselle》限定珠寶，Rouge Gabrielle戒指的主石為8.02克拉紅寶石，在沙弗萊石 (tsavorite)與祖母綠的陪襯下，紅寶石更加美豔閃耀；Rouge Contraste耳環以白鑽、粉紅藍寶石及紅寶石勾勒奢華之美，主石為約0.81克拉紅寶石。
以香奈兒女士最鍾愛的護身符圖騰為靈感打造的Talisman Graphique項鍊，以藍寶石、祖母綠鑲嵌馬爾他十字 (Maltese cross)造型，主石為一顆重約4.99克拉藍寶石；Talisman Venitien指間戒設計靈感源自威尼斯的拜占庭風格建築，主石為8.64克拉橢圓形藍寶石。
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