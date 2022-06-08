澎湃新聞報導，中國人民銀行國際司負責人周宇8日在大陸國新辦推動外貿保穩提質有關情況發布會上，談及為外貿企業發展創造更為有利的宏觀政策環境時透露，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性。

周宇說：「我們會繼續堅定不移地推動中國金融市場開放，進一步簡化境外投資者進入中國市場投資的程序，豐富可投資的資產種類，完善數據披露，持續改善營商環境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性，為境外投資者和國際機構投資中國市場創造更加有利的環境。」

目前大陸的銀行間外匯市場交易時間維持了超過6年。

2016年1月4日起，大陸央行將人民幣外匯市場執行時間由北京時間9：30-16：30調整至北京時間9：30-23：30（區域交易執行時間暫維持不變）；外幣對和外幣拆借交易系統執行時間由北京時間7：00-19：00調整至北京時間7：00-23：30。連續交易，中間不休市。

今年5月，國際貨幣基金完成了5年一次的特別提款權（SDR）籃子的定值審查，人民幣的權重從10.92％提升到了12.28％。

周宇表示，當前國際形勢嚴峻複雜，這是國際社會對中國持續推進金融開放成果的認可，也是人民幣國際化的重要進展。近幾年，人民銀行與各國央行、以及IMF、BIS等國際組織保持了密切合作，為中國的經濟金融政策和人民幣爭取到更多的國際社會理解和支持。