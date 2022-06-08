外交部長吳釗燮今天頒發「睦誼外交獎章」給斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。人生大半輩子都活在共產鐵幕的歐舒斯基在致詞時強調，「只要我一息尚存，就會繼續跟台灣站在一起捍衛民主。」

歐舒斯基5日至10日率斯洛伐克聯合訪團訪問台灣，成員包括斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、歐舒斯基，以及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等人。

歐舒斯基說，自己在共產鐵幕之下活了大半輩子子，「歷史替我打了疫苗，讓我深知人們應該團結捍衛民主。」他指出，和2300萬愛好民主的台灣人站在一起，是再自然不過的事。

歐舒斯基認為，台灣值得被全世界所有國家公平對待，希望台灣有朝一日再也無須為了加入任何國際組織苦苦奮鬥，「台灣應該被國際接受、珍惜，因為台灣是一個超棒的國家。」

他也期盼總統蔡英文能正式受邀訪問斯洛伐克，並與同為女性的斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）對談。