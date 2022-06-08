1名女網友《Dcard》發文，她在家發現一隻蟑螂，用衛生紙抓住後，直接丟進馬桶沖掉，怎料馬桶竟堵住，原PO上網求解得知膠帶能通馬桶後，便馬上嘗試，沒想到最後真的成功將衛生紙沖下去，文章曝光後引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文，她日前整理家裡時，驚見一隻大蟑螂，她用超過20張衛生紙將蟑螂包起來，丟進馬桶沖掉，不幸地是，馬桶被過多的衛生紙堵塞，水下不去，原PO無助的上網查詢通馬通方法，發現有網友曾用膠帶通馬桶，便立刻拿膠帶將馬桶整個封死。

原PO照著網友的步驟，將馬桶用兩層膠帶封死，但在她嘗試沖水時，馬桶水像溪水暴漲般不斷上升，就在水要淹過馬桶時，她驚訝地表示，馬桶發出了「啵啵啵」的聲音，高漲的水位迅速下降，馬桶順利暢通。她成功通馬桶後，提醒眾網友千萬別亂丟易堵塞之物在馬桶，因為非常難處置。

文章一曝光，吸引不少網友留言：「這還要看馬桶上面的蓋子有沒有密封緊，這原理本身就是透過水壓來推動空氣，如果漏氣會直接變噴泉，如果是卡屎，就會變成巧克力噴泉」、「炸開的話蟑螂跟馬桶水直接往臉上噴」、「奇怪的知識又增加了，還好我不怕小強 這招應該是用不到」、「這個心理素質要很強欸，完全在賭博啊啊，跟馬桶的決鬥，失敗就是廁所爆炸」、「小心屎水炸臉」。