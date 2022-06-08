新竹市長林智堅到南寮抽水站了解防汛狀況。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

梅雨季來臨致連日豪雨，新竹市政府為解決積淹水問題，8年投入近10億元，推動「治水三支箭」，朝區域排水工程、動力抽水系統、智慧防汛系統三方向防汛，過去逢雨必淹的東門大排、竹蓮街與南大路口、全中興地下道等，也因治水計畫發揮排水成效。

竹市每逢強降雨時，都有多處積淹水，市府近年完成治水工程共計68件，總經費約9.27億元，自2015年起，工務處針對易淹水地區進行潛勢調查，套疊歷年淹水紀錄資料，盤整出淹水區域範圍細節，找出易致災區域，如2019年5、6月及2020年8月多次豪大雨、瞬間強降雨，又因雨水下水道斷面不足、連接管阻塞、側溝無連接管，致竹蓮街南大路口、護城河等傳災情。

工務處指出，「治水三支箭」的第一支箭是加強區域排水，建置雨水下水道、側溝與分流管涵，竹市目前已完成56公里的雨水下水道，如東門城周邊雨水下水道、南寮雨水下水道、園區入口與光復路雨水下水道等。

工務處也在東門城周邊埋設管涵、截彎取直，竹蓮街與南大路口也設側溝改善，天府路與榮濱路新設分流管涵也將在7月底前完成，另也將改善15條市管區域排水，如施工中的客雅溪延平支線治理工程、東勢大排護坡修復與東大排水護坡等，且今年急需清淤約200處地點也已清理。

第二支箭是建置抽水站與滯洪池等動力抽水系統，即時排除短時間內強降雨，工務處表示，目前已完成港北金城橋排水簡易抽水站與南寮地區雨水下水道抽水站新建工程，並於槺榔庄（康樂里）社區建置何姓溪滯洪池，提供相當於24座標準游泳池的滯洪量，有效解決地區淹水之苦。

此外，為了在強降雨時能即時監測各處水位，第三支則是建置智慧防汛系統，透過CCTV監視器與水位感測器，一旦發現積淹水可立即處理。

消防局也表示，市府2019年起爭取中央前瞻計畫補助，已投入共4千萬元，建置淹水感測設備65組、抽水站滯洪池監控站6組、中大型移動式抽水機監控設備與區域排水監控設施等，系統整合竹市與交通部公路總局共223支CCTV。