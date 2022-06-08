水試所將繁殖成功的黑䱛魚苗，放流在澎湖海域海草床棲地，使資源回歸自然，達到永續利用的目的。（澎湖海生中心提供）

水試所8日世界海洋日於澎湖海域，放流全世界首次繁殖成功的黑䱛幼苗，並與觀音山中華大悲法藏佛教會合作放流嘉鱲魚苗，共計4萬尾種苗。目前黑䱛魚苗體型已達5公分以上，除繼續蓄養進行相關繁養殖研究，部分魚苗也將放流在澎湖海域海草床棲地，使資源回歸自然，達到永續利用的目的。

黑䱛（Atrobucca nibe)，俗名黑口、黑加網，屬石首魚科(Sciaenidae)之一種，為臺灣沿近海域常見魚種，最大體長可達45 cm。黑䱛具高經濟價值，產地全年平均價約落在每公斤400-700元間，魚價好時，較大個體甚至有每公斤近千元的價格。黑䱛主要捕獲漁法為拖網、刺網及底延繩釣，根據漁業年報統計，1970-1990年間，全國漁獲量大致維持在每年3000-4000噸左右，2000年後則低於500噸，漁業資源已明顯下降。

世界首次繁殖成功的黑䱛幼苗，是由水試所沿近海資源研究中心、東港生技研究中心及澎湖海洋生物研究中心等3個中心組成研究團隊，掌握了黑䱛漁場及相關的生物學資訊。

澎湖海生中心主任謝恆毅表示，由於黑䱛棲息深度較深，種魚捕獲後常因水壓急遽變化而傷亡，水試所的研究團隊已突破野生種魚取得技術，成功馴養野生黑䱛種魚並能產卵，而將受精卵孵化後培育成魚苗，這也是全球首次以人工方式繁殖黑䱛成功的紀錄。

水試所後續將深入開發繁養殖技術，期能經由人工大量繁養殖，期能經由人工大量繁殖進行放流，增裕天然資源，對黑䱛資源的永續利用提供正面意義。