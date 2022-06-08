新北市中和2歲男童恩恩等待救護車81分鐘，恩恩爸要求還原真相，昨上午前往新北市消防局聽取錄音檔，但被爆消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，消防局還原忙碌現場，但卻遭批演戲，對此，國民黨團總召曾銘認為，還原是還原當時情況，哪有偽造？新北面對1個小時100多人報案，已經處理非常完善，盼恩恩爸體諒基層公務員。

2歲男童「恩恩」確診新冠肺炎不治。恩恩爸為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音，沒想到昨卻有網友在臉書爆料，稱消防局「演戲、假報案」給恩恩爸看，報案狀況是「模擬的」。

曾銘宗表示，「還原就是還原當時的情況，哪有偽造？」或許是雙方認知不同，但新北市政府已經處理很完善，相信恩恩爸能夠體諒公務員處理的過程，一個小時一百多個人報案，電話一直接，聽完電話後還要後續處理，也希望恩恩爸可以理解基層公務員的難處，放下心中的疑惑，而新北市消防局也要好好溝通協調。