確診者分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天新增１６８７人確診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天8日新增新冠肺炎本土確診1687例，其中男性815人、女性872人，年齡分布1歲以下至94歲，現居隔人數7232人，平均每位確診者居家隔離人數1.5人，根據苗栗縣府統計，自今年1月1日至今天8日上午8點，累積本土案例4萬4678人，人口占比確診率8.3％，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，單日確診人數仍在高原期，防疫不鬆懈。

衛生局長張蕊仙表示，有關居隔書相關問題，中央新建置「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明(PBBS)系統」提供5月1日至5月25日確診者，曾填過確診者自主回報系統者，皆可到系統上修補親友資料，並可直接下載居隔證明書，上限為10人，開放到6月20日。如在「確診個案自主回報疫調系統」中尚無使用紀錄，可連線至全民健保健康存摺 註冊並下載安裝健保快易通 APP 後，完成自主回報疫調。

張蕊仙說，中央調整已解除隔離確定病例得免除篩檢條件，確定病例符合解除隔離條件，且距發病日或採檢陽性日無症狀者適用，含15天以上至3個月內者，得免除篩檢；住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員等篩檢措施，若本身為確診者已解隔，且符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)，含15天以上至3個月內，得免除相關入院篩檢及定期篩檢。

徐耀昌表示，除籲請醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，以確保人員健康安全外，更感謝新冠肺炎疫情以來，醫院端的所有第一線的醫護人員堅持守護生命的初衷，長期犧牲與家人團聚的時光，仍堅守在前線為所有苗栗鄉親服務，在每一件防護衣底下悶濕的身軀、雙手被汗水浸泡的皺痕，經常連喝口水、好好休息的時間都沒有，期盼鄉親防疫期間勤洗手、戴口罩，並儘速完成疫苗接種，每一個人都做好個人防疫措施就是對第一線醫護人員最大的鼓勵與幫助。