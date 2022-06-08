大陸央視新聞報導，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文8日在國新辦記者會表示，下一步外貿形勢必須清醒地看到，還有世界經濟復甦還比較脆弱，需求增長緩慢等一系列不確定性因素，在支持政策密集出台下，有信心、有能力使大陸外貿增長保持穩定。

王受文指出，第一個方面，世界經濟復甦還比較脆弱，需求增長緩慢，4月份，世界銀行、國際貨幣基金對2022年的增長速度都下調了將近1個百分點。目前全球通貨膨脹壓力比較大，意味著全球老百姓的收入在外貿產品的支出方面相應會受到侵蝕，受到負面影響。

美國4月份的CPI達到8.3％，歐盟達到了7.5％，這都對外貿的需求會有影響。大陸國內實事求是地說，物流時效有所下降，產業鏈供應鏈還存在著一定程度上的不暢。

第二個方面，下一步的外貿形勢，就是支持政策密集出台。大陸國務院前不久出台了六個方面33項穩經濟一攬子政策措施，去年12月份，國務院出台了外貿支持政策，這次國務院又推出了外貿支持政策，這些政策疊加，一定會對外貿的增長起到一個促進作用。

王受文強調，還有，大陸的自貿協定夥伴越來越多。今年RCEP1月1號正式生效，中國現在和全世界簽署自由貿易協定的夥伴，與他們的貿易占中國對外貿易已經達到了35％。這些自由貿易協定發揮的減稅作用和貿易便利化作用也會對於中國的外貿發展起非常重要的推動作用。總的來說，商務部有信心、有能力使中國的外貿增長保持穩定，品質得到提升。