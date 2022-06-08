《咒》改編自真實故事，使用大量互動橋段和互動式對白。（Netflix提供）

影音串流平台Netflix8日宣布將於今年7月8日全球獨家上架台灣現象級恐怖電影《咒》，把台灣獨特的鬼故事走出台灣，讓全球共同體驗台式恐懼。《咒》以獨樹一格的拍攝手法，席捲全台1.7億票房，創下台灣影史原創恐怖片票房第1名的佳績，日前更獲得台北電影節7項提名。

《咒》改編自真實故事，使用大量互動橋段和互動式對白，打造出詭譎氛圍的導演柯孟融也興奮表示：「作為1名導演，我很高興我的電影《咒》將在Netflix全球上線，讓我的作品可以不受任何拘束的讓最多觀眾有機會欣賞。」他也透露拍攝出1部能夠踏入國際並使全球恐怖片影迷觀看的電影一直是他的夢想：「光是想像能讓世界各地的觀眾嚇到晚上睡不著，我就覺得很激動，非常期待聽到觀眾們的回饋與反應。」

台灣長年有大批的恐怖片粉絲且不斷成長，Netflix致力於提供豐富的影視內容中，也有豐富的恐怖類型作品，不論是紅遍全台的電影《返校》、《女鬼橋》、《粽邪》、《粽邪2》或散發強烈詭譎邪教氛圍的義大利《經典恐怖故事》、科學和超自然融合的德國青少年驚悚電影《惡權》、人心比鬼魅更可怕的美國《謎屋闇語》、講述惡靈獻祭的美國《戰慄公寓》、強調聽覺刺激感官神經的西班牙《暫時停止傾聽》等知名恐怖電影都能於Netflix上觀賞。