台北一名人妻帶2名子女幽會小王，直到小孩告訴人夫「媽媽跟別的叔叔在床上運動」，人夫才驚知被戴綠帽，不僅如此，人夫還控訴妻子與小王做愛時，誤撥電話給他，讓他聽了47分鐘淫聲浪語。台北地院審結，判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與謝姓妻子自2012年間結婚，育有2名未成年子女，但謝女2021年9月間數度帶著2名子女，至五星級飯店與王姓男子見面，並發生性行為，他同年10月間才從孩子口中得知妻子出軌一事。

人夫指出，謝女還於同年12月間誤撥電話給他，他接聽後發現電話傳來的竟是害羞的做愛聲音，時間長達47分鐘，雖謝女事後矢口否認外遇，但兩人已於同年月間協議離婚，他則不滿配偶權遭侵犯，向謝女與王男提告，求償100萬元精神撫慰金。

對此，謝女與王男否認通姦，謝女稱僅是想讓子女在飯店浴室戲水，才帶他們去飯店2次，後來兩人順勢在房內喝酒一會，她即帶2子女先行返家，只有王男獨自在飯店過夜。

台北地院審理時，法官發現謝女曾向朋友傳訊息說，「就當我是玩玩的」、「倦鳥終究會歸巢的」、「這點我也跟XX（王男名字）說明白」、「我不想讓他陷太深」等語，且2人亦沒否認有一同去飯店休息，顯見關係甚密，逾越一般朋友來往程度，至於誤撥電話直播性事過程一事，因人夫無法舉證，故不採信，酌情後，判2人須連帶賠償人夫30萬元為適當，可上訴。