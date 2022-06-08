賈永婕從去年5月本土疫情爆發至今，積極為防疫奔走，勤跑醫院送愛心便當、醫療物資，她還因此擁「防疫女神」的美名，賈永婕日前更成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，攜手各界一起幫助醫護，不過，有網友就對賈永婕的捐款海報有意見，留言譏「加油！但是換個美編吧」，對此，賈永婕則大方回6字，獲得粉絲狂讚。

賈永婕昨（7日）在臉書曬出捐款海報，更新捐款資訊，海報上有賈永婕比著加油、打氣的手勢，以及「人飢己飢人溺已溺 共同抗疫支援醫護」、「全國不分區美少女協會」、「強推」、「拜託」等字樣，搭配漫畫特效，相當吸睛。

不過就有網友對海報頗有微詞，並留言寫下：「加油！但是換個美編吧」，對此，賈永婕則大方回應：「美編我本倫（人）耶」，這位網友事後則說：「原來呀！那這樣很厲害了」，其他人則紛紛留言鼓勵賈永婕：「其實這款海報0-90歲都看得懂啊...」、「親力親為確實不容易」、「更有親近及凸顯的感覺」。

賈永婕臉書全文。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

其實，賈永婕希望藉由自身力量，號召更多人一起做公益，因此她在日前成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，目前協會沒有聘請員工，所有行政事務都由賈永婕親力親為，雖然行政流程繁瑣，不過她仍積極說：「但我一定會慢慢熟悉。」