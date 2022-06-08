渣打國際商業銀行在國際權威財經機構《The Asian Banker》（亞洲銀行家）所舉辦的「BankQuality Consumer Survey on Retail Banks 2022消費金融消費者年度大調查」中，榮獲「台灣最受推薦的消費金融銀行」、「亞太最受推薦的消費金融銀行」、「亞太最佳抗疫銀行」等三大獎項殊榮，廣獲消費者肯定。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，在疫情期間，為了應對客戶防疫、減少外出頻率的需求，渣打推出多項數位金融服務，滿足客戶無須親臨分行，也能完成財富管理的各項需求；更輔以視訊方式舉辦多場線上投資說明會，讓專業投資專家的精闢觀點也能在無接觸的環境下，協助客戶即時掌握市場最新投資趨勢。從客戶的需求出發，重新定義財富管理的面貌，也讓渣打銀行首度參與評比，便一舉獲得「台灣最受推薦的消費金融銀行」的榮耀。

林素真也指出，渣打銀行也是首家投入呼應政府承作紓困貸款的外商銀行，並唯一獲得主管機關核准試辦「海外見簽」服務，協助客戶能夠跨市場完成帳戶開立的作業，無須兩地奔波。多項針對疫情推出的創新舉措，也獲得消費者的肯定，更進一步贏得「亞太最佳抗疫銀行」的殊榮，成為客戶防疫期間的最佳金融夥伴。

亞洲銀行家的三項大獎肯定也代表渣打集團近年積極投資金融創新的重點策略，已經獲得廣大消費者的認同。台灣不僅是渣打數位轉型的關鍵市場之一，能在超過80家頂尖金融機構中脫穎而出，獲得「亞太最受推薦的消費金融銀行」第三名的優越成績（也是台灣金融業在本次排名的最佳成績），更顯示渣打的金融創新方向與客戶的期待十分契合。

主辦單位在頒獎典禮中表示，渣打銀行獲獎原因為可洞悉消費者行為的快速變化，同時藉由線上金融等直覺化數位工具，重新塑造商業模式，使渣打銀行服務「進化」，表現更上層樓。新冠肺炎疫情的衝擊不僅改變日常生活模式，也考驗銀行服務的應變能力，渣打銀行在相關策略布局與平台建置的超前部署，導入貼近客戶需求的客製化思維，以便捷完善的金融體驗，全方位支援客戶的金融需求。

亞洲銀行家所舉辦的消費金融消費者年度大調查於2022年2月進行，對象包括兩岸三地、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國以及越南等亞太區市場共1萬1千名消費者。由於調查期間全球仍壟罩於新冠肺炎疫情，調查報告更體現了銀行在疫情期間採取的新服務模式是否呼應消費者行為與對服務認知的轉變，並從客戶在各項消費金融服務的體驗互動中，收集第一手消費者的滿意度。