總太地產（3056）今（8）日召開股東常會。雖然小股東在會中提案股利加碼，從1.5元提高到3元！不過，總太董事長翁毓羚強調，考量政府持續打炒房、限縮建商購地貸款，以及通膨加升息、俄烏戰爭等不可控因素升高，建議保留盈餘以作為後續開發之用，股東會最後通過維持原議案配息1.5元。

由於總太股息未加碼，在無驚喜下，今日盤中股價一度大跌5%，目前股價在35.50元左右。

總太地產股東會今日通過2021年合併營收達36.47億元，稅後淨利6.35億元，EPS達3.01元。

總太地產今年預計將有台中北屯區「共好MELODY」總銷22億元、以及「總太聚作」總銷67億元等雙建案將完工，雙建案皆已全數完銷，將自6月起陸續交屋！法人表示，總太2022年喜迎交屋潮，2022年營收將大爆發，每股EPS上看8元。

2021年延續「心生活美學聚落」開發主軸，總銷高達近160億元的「心之所向」為旗下建案最大量體，全案含店面共1,862戶也已全數完銷。

2022年總太地產將於台中水湳經貿園區推出30周年的首發個案、位於敦化路與經貿東路口的「總太兼得」，面積2775坪，樓高25層，總戶數192戶，總銷約73億元，預計第四季進場。以周邊土地成交行情以及通膨與原物料價格飆漲推估，未來每坪單價從7字頭起跳。

此外，總太地產位於水湳中央公園第一排的指標豪宅預售案「總太至境」，基地面積649坪，規劃樓高28層，總戶數52戶，推出百坪以上超豪宅尺度，每坪單價挑戰三位數，總銷約85億元，原本預計2022年推案，目前確定延至2023年第二季推出，備受市場矚目。

翁毓羚透露，「總太至境」基地條件佳，但受到營建成本持續攀升、資金成本堆高下，目前已有多家北部建商與飯店業者洽談跨界合作案，未來不排除透過策略聯盟方式，不僅能降低投資風險，卻又不會影響整體獲利表現，可望近期敲定！