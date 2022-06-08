針對棋牌社、麻將協會羊頭賣狗肉，常有非法賭博情事，桃園警分局7日晚間規畫專案臨檢勤務加強臨檢。（桃園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

近來各地多有打著合法商業登記「棋牌社」或「麻將協會」之名，吸引民眾入會，實則掛羊頭賣狗肉，提供賭博場所藉以獲利、非法賭博。為防止此類場所成為治安死角，桃園警分局7日晚間規畫專案臨檢勤務加強臨檢，剛上任的新警察局長也親自到場了解。

桃園市政府警察局局長許錫榮7日剛布達上任，親自率領副局長顏旺盛、刑大大隊長唐嘉仁一同至桃園警分局大禮堂參加勤前教育，隨後一行人也到臨檢處所實地了解查察狀況，展現警方執法決心。

桃園警方呼籲，賭博場所為治安顧慮源頭之一，危害社會治安至鉅，有心人切勿假借牌技交流名目，從事不法賭博行為，警方將會持續全力掃蕩各類賭場之不法行為，展現淨化社會治安並杜絕賭博歪風之決心，強力掃蕩不法情事，並要求業者加強自律管理，協助約束客人失序行為，遇有違法滋事情況，立即依照「3不得、2通報」原則，通知警方到場處理，維護社會秩序。