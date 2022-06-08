唐綺陽（右）坦言近期才學會跟家人相處。（三立提供）

《我們回家吧2》來到最終回，本週壓軸的回家大來賓是國師唐綺陽，她帶著主持人曾寶儀回到自己曾經一心想「逃離」的老家台北萬華，節目中談起家人唐綺陽幾度哽咽落淚，自曝一度成為家人眼中的「怪獸」，竟曾讓媽媽脫口說出「怕她」，直到近期才學會如何與家人相處。

《我們回家吧》每集大來賓都和家人都有段感人故事，最終回的大來賓唐綺陽也不例外，回憶童年，中華商場是她小時候的強烈記憶，當年親眼看著它被拆掉，心裡想著要把最後的影像牢牢記住。聊到老家，她拿出一把有故事的鑰匙，落淚表示以前爸媽把老家賣掉後，全家人都很少再回到這一帶，直到今年初，因緣際會下她才又把這間老房子買回來，唐綺陽這次透過節目帶著爸媽首次回來原址改建過後的老家，送給爸媽當作驚喜，那一刻她感動地落淚：「這就是我們家的『我們回家吧』。」唐綺陽談到與這房子的奇妙緣分，在得知這間屋長達12年都沒有住過人，她第一時間的反應是「有很深的直覺告訴我這間屋子一直在等著我出現！」

唐綺陽與曾寶儀提起父母時是侃侃而談，讓唐綺陽印象深刻的是有一天與媽媽吵架，媽媽突然脫口而出：「妳知不知道我很怕妳。」這突如其來的真情告白讓她突然意識到自己不是女兒，而是個怪獸！前些年不斷在生媽媽的氣，並且逼她成為自己唐綺陽心目中理想的媽媽，直到那一句話讓唐綺陽醒悟，於是當場下跪跟媽媽道歉，化解這些年來對她的不諒解。她笑說：「從此以後，我變得對媽媽非常好，反倒把媽媽給嚇瘋了！」

唐綺陽在成為占星專家之前，曾經夢想當一位漫畫家，正職工作甚至擔任過配音員，許多熟悉的廣告都出自她的聲音，那段時間一開始幫同事占星，結果漸漸做出口碑，後來驚覺自己的一句話竟會影響別人一生的決定，意識到自己需要更精進，最後才決定認真投入。唐綺陽認為，占星是老天爺給的鑰匙，也是一個認識自己的方法，談到這一路的經歷，她也滿足地感慨：「我是個幸運的人，能在這個年紀做到我對自己的期望，買房子給爸媽，此時此刻覺得是個好命的人。」本季精彩最終回週四中午1200在MyVideo播出、週四晚間10點在三立都會台播出、MOMO綜合台則是週日22：00播出。