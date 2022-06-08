浩鑫（2405）今召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過將更名為輔信科技股份有限公司，期許以「誠信為本，相輔相成」的企業營運宗旨，透過技術整合、策略及跨業合作模式與合作夥伴、股東共創雙贏的營運目標。浩鑫公司表示，自2019年開始致力於產品組合調整，積極拓展高附加價值產品線，並以科技醫療作為轉型的重要方向，已與以往單純硬體製造與代工的定位大不相同，故更名以符合公司多元業務與長期永續價值及品牌形象，展現開拓新興科技技術的發展決心。

浩鑫2021年合併營收新台幣1,842,202仟元，全年毛利率39.01％，較2020年毛利率37.31％，增長1.7個百分點，主係受益本業電腦產品多元佈局效益顯現與跨足科技醫療領域有成，及因認列處分資產利益，繳出稅後淨利196,094仟元、每股稅後盈餘（EPS）0.58元，為近年來新高。

今年第一季歐美已陸續回歸正常生活，疫後經濟活動於零售、服務及公共設施等領域將有加速數位轉型之需求，公司產品終端應用積極推動於醫療、安全監控、自動控制、智慧零售等多元應用市場機會，推升中高階電腦產品成長力道，加上子公司暄達醫學之醫療氣墊床及負壓傷口治療機等產品之持續貢獻，中長期營運穩定正向發展。

展望未來，公司將深化技術能量，持續創造高收益產品區塊、強化管理效益並積極布局科技醫療，以符合員工、股東及客戶夥伴之期待，為企業永續及股東獲取最大利益。