研華(2395)公布2022年五月份合併營收達新台幣56.14億元，年增25.12%、月增17.55%。累計研華前五月合併營收達265.10億元，年增18.75%。研華五月營收為歷史次高水準，累計營收亦創同期新高紀錄。

五月營收以區域別來看，以北美、大陸及新興市場最為強勁，年對年分別成長41%、24%及18%，其中昆山製造中心已恢復正常運作，大陸市場單月營收為今年新高水位。事業群表現而言，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、物聯雲事業群(Cloud-IoT Group，CIoT)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年比大幅成長30%、59%及47%。

以累計前五月營收來看，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長36%、31%及43%；大陸市場受封控及物流影響，累計營收與去年同期持平。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長23%、68%及51%。工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)累計營收則年減1.6%。

接單方面，五月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.22，累計一至五月BB Ratio為1.34。此外，研華昆山製造中心於五月中旬已恢復正常運作，並透過擴大招工、提高利用率，積極彌補封控期間之缺口，整體營運可望逐步增溫。