薑是老的辣!國產跨界休旅始祖Honda ALL NEW HR-V未演先轟動,台灣本田宣布,ALL NEW HR-V訂單已超過2200張,再度席捲市場,掀起跨界浪潮。ALL NEW HR-V全新形象廣告將於6月9日Honda Taiwan官網正式上線,本次力邀金鐘視帝吳慷仁擔任全新車款代言人及廣告影片拍攝。

台灣本田今日公布,正式售價S+勁化版81.9萬元、Prestige尊榮版87.9萬元。全新HR-V S+勁化版以前代S頂規等級為基礎,搭載Honda SENSINGTM主動安全防護系統等安全配備,全面蛻變大躍進;Prestige尊榮版再增添更多實用配備,以高規格的商品品質與撼動人心的親民售價,讓所有喜愛Honda的消費者,均能輕鬆入主,實現全新的移動喜悅。

ALL NEW HR-V全車系搭載超越同級的進化版Honda SENSINGTM主動安全防護系統及高達29項主被動安全配備,提供駕駛與乘客更全方位的LEVEL 2安全防護,並以過去奠定的功能性優勢為基礎,融合本次改款「信賴、美學、樂趣」三大特點,以質感大氣的類COUPE時尚設計語彙、SUV的強悍、MPV的使用機能為訴求,再度締造嶄新價值,豐富您的移動生活新篇章。

吳慷仁將其多年累積的演技能量,再度以一人分飾多角、收放自如的完美詮釋每位使用者在HR-V中獲得的非凡駕乘體驗與移動樂趣,滿足各年齡層消費者的需求。ALL NEW HR-V將於6月18日全國店頭上市,Honda Taiwan誠摯邀請廣大的消費者即刻來店或至Honda Taiwan官網預約試乘,以協助安排顧客體驗ALL NEW HR-V的新車魅力。

Honda Taiwan為讓各年齡層消費者能搶先一睹跨界先驅HR-V的風采,再度創下全台車廠首例,率先獨家打造「ALL NEW HR-V Gather Town線上虛擬展間」,消費者透過創造自己專屬的AVATAR 虛擬分身,即可恣意遊走於6大展示區域,包含「廣場區」、「HR-V影展專區」、「賞車試乘區」、「車主休息區」、「NFT專區」及「互動體驗區」,便能隨時隨地、隨心所欲的親臨體驗Honda HR-V虛擬樂園,穿梭在無邊際的元宇宙世界。