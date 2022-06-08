珊卓布拉克（右）角色出爐，眼神犀利殺氣超重。（索尼影業提供）

布萊德彼特在電影中有多場打鬥戲。（索尼影業提供）

《子彈列車》海報風格鮮明。（摘自Sony Pictur官網）

索尼影業將與微風影城合作，打造獨一無二「微風影城 SONY PICTURES 影廳」。（索尼影業提供）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）在最新電影《子彈列車》飾演超衰、行動代號「瓢蟲」的殺手。前導預告中他接受神秘人士請託、搭上一班由東京開往京都的超高速鐵路列車執行殺手任務，最新預告終於揭曉這位「神祕角色」，原來是由珊卓布拉克驚喜演出，這是2人繼《失落迷城》後再次於電影中團圓。

《子彈列車》改編於日本小說家伊坂幸太郎2010年小說《瓢蟲》，珊卓布拉克在其中眼神犀利帶有殺氣，超濃眼妝頗有日本視覺系味道。她給予布萊德彼特行動新代號「瓢蟲」，瓢蟲在許多文化中象徵幸運，但幸運2字讓布萊德彼特大翻白眼，他細數每次出任務都衰到爆表，像還沒殺人人就死了，根本打從娘胎就開始衰，不相信新代號「瓢蟲」能帶給他好運，2人同台鬥嘴互尬，十分幽默逗趣。

電影中布萊德彼特被賦予的任務就是「上車、取手提箱、下車」如此簡單的行動，卻在列車上遇上其他同為手提箱而來的刺客、要取他性命的刺客。導演大衛雷奇（David Leitch）接受外媒Entertainment Weekly訪問時表示，這部電影從某種意義來說是對命運的沉思，你無法掌控所有事情，且你沒有意識到會如何影響別人生活。列車上布萊德彼特所遇到的敵手都與過去出任務時相關，大衛雷奇進一步補充：「這些瘋狂的角色都以他們尚未真正理解的方式聯繫在一起，這一切最終實現了。」

有趣的是，大衛雷奇不僅指導過《死侍2》（2018）、《玩命關頭：特別行動》（2019），還是演員、武術指導，曾擔任過布萊德彼特的替身5次，他在4月時接受《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）訪問時表示布萊德彼特的電影中演出十分特別，「就像你以前從未見過他一樣。」而整部片充滿刺激的打鬥場面，大衛雷奇向外媒《帝國》透露：「有些打鬥場面是被成龍電影啟發的。」他說這部電影就是要讓觀眾放輕鬆、讓大家不斷猜測且樂開懷，是部夏日暑假爽片：「不用把它看得太過嚴肅。」

而布萊德彼特接下來也將與《捍衛戰士：獨行俠》導演約瑟夫柯辛斯基合作F1賽車手故事。他將飾演退休車手，接下一位來自F1 菜鳥的戰帖，再次回到時速超過350公里的賽道，布萊德彼特不僅要面對年齡與世代差距的挑戰，更是挑戰自己。

《子彈列車》將於8月3日情人節前夕在台上映，台灣觀眾也將搶先美國 2 天一睹這部暑假壓軸超狂動作電影。本片更會是「微風影城 SONY PICTURES 影廳」首映影片，這座由微風集團攜手索尼影業共同打造全球首創、業界唯一的索尼影業專屬影廳，即將搭著《子彈列車》於今年暑假登台開幕！