日本官方周三公布，1到3月該季國內生產毛額（GDP）折合年率縮減0.5％，衰退幅度小於上月公布的初值1.0％，這歸功於疫情升溫期間民眾消費仍具活力以及企業回補庫存，抵銷企業支出下滑的衝擊。

與前一季相比，上季GDP季減0.1％，優於市場預測的衰退0.3％。

約占日本經濟逾半的民間消費在第一季季增0.1％，優於初值的持平，這主要受惠於手機費率和汽車銷售強勁。

對日本決策者而言，上季經濟衰退低於初值實屬佳音，預期該國經濟本季可望重返增長，但供應鏈受阻依然持續，對4到6月經濟表現仍是一大風險。