南區水資源局高屏溪攔河堰管理中心前主任黃信融，遭爆與已婚南水局經管課許姓女課長不倫，女同事丈夫吳男指控兩人屢以「公事」為由，外出獨處，吳曾多次質詢黃，黃承諾不再與許女聯繫卻仍私下碰面，互傳曖昧訊息還幽會，吳提告請求精神賠償100萬元，台南地院判賠25萬元，黃現已調離南水局。

吳男主張許姓妻子育有兩子，妻子於2012年任職南水局，黃時任經管課課長，屢以辦理國家環境教育獎業務為由，偕妻出遊，妻子後來於2016年9月間調任設計課，兩人已非同一單位，但仍不時相約在外獨處。

吳男為此曾多次質問黃，黃稱只是談論公事，也承諾會斷絕跟許女聯繫，但，吳男兒子去年5月在手機看見兩人互傳鹹濕對話，內容包括「小胖弟有沒有被刺到」、「有時睡覺前摸一下妹妹」等字眼。加上有某周刊去年跟拍兩人7月間相約玉井運動公園幽會1個多小時。

吳男認為，多年來已數度告誡、制止黃，黃承諾斷絕與妻子的聯繫都是謊言，持續與妻子來往，已嚴重侵害其配偶權，也讓他精神蒙受極大痛苦，請求賠償精神慰撫金100萬元。

遭提告的黃男則主張，與女方為多年同事、好友，並無曖昧，他也提到，任職經管課課長時，與女方一起爭取國家教育環境獎贏得全國第一名，期間，女方因夫妻感情不睦而影響工作，他協助排解許女的低落心情。

黃男否認與女方有逾越男女正常交往行為，至於遭指鹹濕的訊息，「只是開玩笑式的嬉鬧言語」，也說「小胖弟有沒有被刺到」，是他有次上廁所被拉鍊夾到生殖器受傷很痛，後來剔除部分陰毛，剔除後覺得刺刺的，曾向女方閒聊此事，才有此嬉鬧對話。他指出，兩人對話無所顧忌，對話多為公事，偶爾穿插開玩笑的嬉鬧言語，但並無任何曖昧。

台南地院審理後認為，兩人行為已超過一般朋友正常社交行為應有分際，逾越社會對於已婚男女與異性互動往來時所能容忍的範圍，判黃男須賠償25萬元。