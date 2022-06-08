中央流行疫情指揮中心今公布最新輕重分流統計，全台目前提報在管、收治的逾42萬名確診者中，共41萬1938人採居家照護，佔97.3％，另有0.8％住在加強版集中檢疫所或防疫旅館、1.9％則收治於醫院。針對其中的居家照護收案配置，各地方差異較大，不過台中、澎湖、花蓮百分百由診所收案。指揮中心提醒衛生局，派案時除非有特別情況，否則都讓基層醫療院所負責比較好。

指揮官陳時中今日表示，輕重分流持續進步，全國截至6月7日為止提報在管、收治的42萬3368名確診個案中，住院個案共有8168人，佔1.9％，入住加強版集中檢疫所、防疫旅館則有3262人，佔0.8％，居家照護則有41萬1938人，佔97.3％，每一區分佈均勻，介於96.7～98.2％，之間做得蠻確實的。

不過陳時中表示，居家照護收案配置方面，各地方差異比較大，因為大部分個案都是輕症，所以儘量還是由基層衛生單位、醫療機構來負責，醫院的人力就可以保留在專責病房、ICU照顧嚴重個案。

雖然如此，陳時中表示，各地方還是有在進步，全國居家照護由診所（含衛生所）收案的居家照護個案有74％，醫院收案則是25.9％。在診所收案方面，幾個縣市甚至做到100％，像是台中、澎湖、花蓮，每個地方情況不同，儘量高一點會比較好。他希望衛生局派案的時候，除非有特別情況，否則都讓基層醫療院所負責比較好。

目前全台專責、負壓隔離病床空床率為44％，其中台北區44.3％、北區48.6％、中區42.5％、南區30.1％、高屏區48.2％、東區55.7％；中央集中檢疫所有7778床，空床率54.4％；地方加強型防疫旅館則有4661床，空床率49.8％。

至於用藥情況，陳時中表示，昨日用藥情況不錯，合計開出1萬1427人份抗病毒藥物，其中倍拉維9102人、莫納皮拉韋2325人，至今合計使用16萬2375人份，其中倍拉維共使用13萬504人份、莫納皮拉韋則使用3萬1871人份。

另一方面，今有媒體詢問，長照機構若發生染疫事件，依目前規定要等最後1位染疫者確診7天，沒有新的感染者才能收案，導致約有一半機構沒辦法收新案，外界關注是否能在取得家屬同意後提早入住。

對此陳時中回應，住宿型長照機構收案的時候，住民、工作人員疫苗施打的情況各有不同，若比例不夠高、有新的個案出來，那可能等待的時間就會比較長，主要是因為疫苗涵蓋率不夠，那就需要比較長的觀察時間，以免及早收了人，有殘留的病毒導致新進的人員感染。對於高涵蓋率的機構，相對顧慮較少，因此觀察時間就比較短。