有些人個性比較易怒，一點小事就可能踩到他們的地雷，也有人天生好脾氣，不管遇到什麼事，總是一副雲淡風輕的模樣。命理網站「星座巫師」分享，射手座、天秤座、摩羯座很少動怒不是因為脾氣好，而是因為他們不想惹麻煩，或者根本不把對方放在眼裡。

1、射手座

射手座喜歡輕鬆歡樂的氛圍，在和他們相處的過程中，會發現他們很少有動怒或情緒爆發的時候，有些過度開朗樂觀的傾向，但事實上射手座只是不想對很多人、很多事投入太多情感，他們不想浪費精力在不必要的麻煩上，因此內心始終保持冷漠，遇到矛盾產生時，也會盡量大事化小、小事化無，避免惹上麻煩。

2、天秤座

天秤座擁有出色的社交能力，無論面對哪種人，他們都能憑藉高情商和對方融洽相處，同時也保有彼此的隱私，因此很少有交心的朋友，他們經常扮演協調的角色，讓大家都覺得他們脾氣很好。但相處久了就會發現，天秤座的所作所為只是為了維持良好的形象，而且他們不對某個人生氣，也只是因為那個人對他們來說一點都不重要。

3、摩羯座

摩羯座個性沉穩內斂、比較慢熱，不喜歡在眾人面前表現，因此在人群中常常是被忽略的存在，不善溝通的他們，對任何事的反應都很平淡，就算有人不小心惹到他們，也不會有過激的反應。然而摩羯座不生氣不是因為他們脾氣好，只是比別人更懂得壓抑、隱藏自己而已，也可能是根本不把對方放在眼裡，一旦他們動怒了，後果不堪設想。