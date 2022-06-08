新北市交通警察大隊日前針對三重重新橋設置區間測速，並於本月5日上路啟用，不過新設備出師不利，第一天上路就發生設備網路斷訊的狀況，導致當天偵測得數據無法回傳資料庫，新北市交大表示已請廠商派員修復。

新北市目前轄內針對8處易違規超速路段設置區間測，其中只有新北市三重重新橋機車道，也是國內現階段首處機車專用道區間測速路段。新北市交大於上月31日完成設備準確度檢定作業，並於本月5日啟用，但考量此路段為國內首度針對機車專用道採用區間測速，因此初期會先辦理宣導，後續再公布正式執法時間。

不過新設置的區間測速卻出師不利，在5日首度上路當天，就發生設備網路斷訊的情況，導致偵測車輛通過起、終點的時間資料無法回傳，無法換算車速，造成啟用當天無法取得偵測違規車輛的數量。

新北市交大表示，5日當天設備網路斷訊，經確認後，隔日請廠商派員修復，因設備斷訊會提醒，交大也會每日派員做後台檢查，若發現故障就會立即請廠商派員檢修，目前仍在宣導試辦期間，只要遇到問題就會即時排除。