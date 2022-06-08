現年39歲男星胡歌出道已有25年，至今拍攝不少代表作品，其中在權謀劇《瑯琊榜》中，扮演溫文儒雅又機智的「梅長蘇」，不少觀眾都被圈粉，讓他後續接拍到更多好作品；近日，他在拍攝新劇時被捕獲，只見他頂著大太陽穿著長袖襯衫，臉蛋比起巔峰時期蒼老不少，甚至滿臉爬滿了細細的皺紋，連粉絲都認不出他究竟是何人。

近來抖音流傳一支4秒胡歌片場影片，上傳網友自稱胡歌是在安徽合肥拍戲，從這段外流片來看，整個劇組都搭建在荒郊野外，有粉絲指認他這次演「縣長」，打扮則是一身寬鬆灰色襯衫以及黑色西裝褲，就好像是名中年大叔般，不過這支影片即使毫無濾鏡幫忙，依然顯現出胡歌五官分明的超帥臉蛋，然而似乎因角色需求長出了幾根白髮，因此引起粉絲注意。

胡歌遠看依舊又高又帥。(圖/抖音)

另一方面，胡歌新作其實另有片場外流照片，有1名粉絲分享胡歌在他家附近拍攝，不過這次胡歌身在一片綠意盎然的空地，不僅頭髮收拾得整齊，人也穿上一件黑色立領襯衫，旁邊還停了輛白色轎車，雖然這次鏡頭拍攝拉得較遠，甚至拍下的畫面鏡頭有些模糊，依稀看得出胡歌狀態和先前那支片場影片比年輕不少，有粉絲從這些造型等線索推測：「作品應是《縣委大院》」。

胡歌被網友直擊滿臉布滿皺紋。(圖/抖音)

這段胡歌顯老外流片被PO出後，粉絲紛紛驚呼聲連連：「不許老」、「是胡歌嗎？有點蒼老啊」、「天啊我看了好幾遍才看出來是胡歌」、「好想去現場看啊」、「突然老了我也老了」、「稍微保養一下吧，實在是哈哈」，另有粉絲替胡歌抱不平：「有些20歲頭髮就白頭髮了，少年白知不知道」、「胡歌今年9月20日40周歲，現實生活3、40歲有白頭髮的多了」。