訪美中的國民黨主席朱立倫下午視訊主持中常會，會中表示國民黨駐美代表處今天將正式揭牌啟用，未來將代表台灣與中華民國發出真正聲音，也讓大家知道國民黨最愛台灣、最捍衛中華民國政黨，也希望與美方隨時溝通交流。

朱立倫說，今天駐美代表處揭牌也是從2008年國親聯合駐美代表處關閉後，事隔14年又回到華府。國際部主任黃介正說，駐美代表處將坐落於華盛頓DC賓州大道601號9樓，是位於美國行政權（白宮）與立法權（國會）間一個適中位置。

朱立倫表示，此次訪美，與美方行政部門就台灣安全、兩岸關係、台美經貿、科技發展與能源議題交換很多意見；還一一拜訪主要智庫，並在舊金山史丹佛大學胡佛中心與前政府官員、學者座談，在華府視訊哈佛教授。

此外，朱立倫說，昨天下午在國會見到6位美國眾議院國會議員，他們對台灣、國民黨都非常支持，歡迎國民黨重返華府。

朱立倫重申，國民黨創黨至今，一直與民主自由走在一起，堅定親美立場，捍衛中華民國，保衛民主自由，希望持續透過溝通交流讓兩岸維持穩定、和平，未來要守護台灣、保衛民主自由、拚和平安定繁榮未來。