基隆市政府8日下午在成功國中舉辦「110學年度國中技藝競賽頒獎典禮」，表揚今年在各競賽中獲獎的同學，以及獲得全國技能競賽北區第二名的武崙國中潘冠融同學。今年競賽最大贏家是武崙國中，明德國中居次，基隆市教育處長杜國正表示，希望同學們未來能夠盡情發揮所長。

教育處長杜國正指出，今年受到疫情影響，整場競賽分兩次才辦理完畢，感謝教育處所有同仁、5所競賽高中職承辦學校，與所有的協辦學校的配合，才能讓基隆市的孩子有這個發揮所長的舞台。

杜國正強調，年輕人的出路不一定只有讀書，能夠在技職系統上發揮，也一樣會有未來的發展。他指出，以獲獎的學生來說，就可在技優甄審、實用技能學程等入學管道，取得相關積分或優先分發的機會，有著進修、發揮所長的機會。

這次競賽項目包括醫護、餐旅、食品、家政等11個職群、共15個主題，共計有89名學生獲獎。值得一提的是，武崙國中潘冠融同學獲得了第52屆全國技能競賽北區分區漆作裝潢職類第2名，他每周花兩天反覆練習，放學後更自己到瑞芳高工持續精進練習，每每要練到晚上9點多才回家。才能在全國競賽中拿下第二名的佳績。

為了因應國內少子化、高齡化的社會趨勢，基隆市國中技藝班教育課程於108學年度起就率先開設醫護職群，讓孩子們提早瞭解國內高齡趨勢及因應方式。此次技藝競賽更將主題放在「急性照護」上，包括高齡者生活品質的輔具設計、老人營養評估與基本急救復甦術等。