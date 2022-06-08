《跟蹤騷擾防制法》施行滿1周，桃園市警局目前受理6件跟蹤騷擾案件及1件諮詢但未報案案件。（桃園市警局提供／陳夢茹桃園傳真）

《跟蹤騷擾防制法》6月1日上路，至今施行滿1周，桃園市警局目前受理6件跟蹤騷擾案件及1件諮詢但未報案案件，其中有5件案件符合家暴跟騷案，又以「前男女朋友分手後騷擾求復合」為最多，已協助民眾開出4張書面告誡書、聲請4張保護令。

警方表示，情侶分手後，一方不願接受而持續撥打電話、傳送訊息求復合，甚至是前往被害人公司、住所外面守候，要求見面等行為，如此無視被害人拒絕仍持續騷擾，可能導致被害人精神及心理上遭受極大壓力，造成不敢正常外出、上班等生活不當影響。

婦幼隊隊長盧昱嘉說，像這樣的恐怖情人跟騷案件，被害人除可依原有的家暴法向法院聲請民事保護令外，也可以向警方報案提出跟蹤騷擾告訴，由警方開立書面告誡書交付行為人簽收，藉由「保護令」及「書面告誡」併行，以達到即時遏止再犯。

警方指出，長時間的情感糾葛，單純的騷擾將可能「由愛生恨」演變成恐嚇、強制等傷害性更高的案件，跟騷法明定跟蹤騷擾行為即為刑事犯罪，警方接獲報案後可立即啟動刑事調查程序，並核發「書面告誡」予行為人，行為人如經告誡後2年內再為跟蹤騷擾行為，被害人得向法院聲請保護令，禁止行為人接近，以保護自身安全，且行為人違反保護令時亦可處3年以下有期徒刑。

警方提醒，《跟蹤騷擾防制法》規範的跟蹤騷擾行為，行為人可處1年以下有期徒刑；攜帶危險物品犯跟騷罪者，最重則可處5年以下有期徒刑。且有事實足認為行為人有反覆實行的狀況，而有羈押的必要，可以預防性羈押。