婁峻碩代言電競品牌自招是「重度玩家」。（AORUS提供）

婁峻碩從唱片跨界到戲劇成績令人有目共睹，近期又被技嘉科技（GIGABYTE）旗下電競品牌 AORUS相中擔任年度代言人，廠商更倚重他「廣告主題曲專業戶」的創作能力，邀請他為 AORUS全新廣告創作主題曲〈競無止境〉。

原本就愛打電玩的他，把在人生克服困難的精神比喻成電動中玩家不斷要修練進級「打怪」，才能勇往直前達成目標，希望藉由歌詞跟大家共勉，他表示：「歌曲態度上就是把人生當成遊戲，每一個難關、魔王都要去克服，不斷提升經驗值跟等級進化，超越自己的極限，才能勇往直前達到目標。」

而說到自己與電競的淵源，他自認過去是「重度玩家」，從國小一年級就開始接觸電競遊戲，無論各種射擊、線上遊戲都如數家珍，出社會入行後仍把玩電動當成日常固定行程，儘管近年來因為工作忙碌無法常玩，但他仍會在下工後玩個一兩場遊戲，當成紓壓方式，他目前工作跟玩遊戲的時間分配是「9：1」，大方坦承自己是「課金戰士」，更笑說：「工作當然比較重要，要先賺錢才有辦法去課金！」

被問到過去沉迷電競程度，婁峻碩自曝最瘋電玩的年紀是在國中時期，更曾在畢業旅行時約同學來一趟「網咖環島之旅」，他笑說：「國中畢業跟同學相約去環島，然後環島一圈打遍全台灣網咖，我們每到一個地方都直接衝去網咖打電動，完全沒去觀光景點！我記得當時有一站是去墾丁，我跟同學CHECK IN飯店後騎電動車到恆春，然後只為了找網咖打電動！那段旅程真的很誇張。」

婁峻碩甫殺青影集《百萬人推理》，又要拍攝新電影，已經一年多沒發新專輯的他趁著空檔加緊腳步創作及錄音，更把下半年的工作重點擺在歌唱事業上，預告即將有新單曲問世，婁峻碩表示：「接下來將要一路忙到年底，有個人音樂作品以及戲劇作品，接下來還有五堅情演唱會，另外CSG的新單曲也在製作中，手邊一堆工作要完成。」他目前最大的希望就是疫情趨緩然後帶家人出國，更透露已存好全家去歐洲玩的旅遊基金，「帶家人去出國到處玩是我最大的夢想！」