今年以來全球股市遭Fed鷹嘴啄傷，表現不盡理想，S&P 500指數重挫近兩成，唯獨股神巴菲特的波克夏海瑟威仍逆勢上漲5.68%，市值同步成長約新台幣600億元，觀察波克夏海瑟威前十大持股可以發現股神對於龍頭股策略情有獨鍾，也是該公司股價長期向上成長的重要關鍵。

元大投信表示，和股神巴菲特有相同投資精髓，聚焦龍頭企業的元大台灣卓越50(0050)今年以來亦獲得買盤力挺，規模大增新台幣528億元，五月底規模來到2288億元刷新歷史新高，凸顯市場震盪加劇時，龍頭股就是資金最佳避風港。

0050成立超過18年，是國內第一檔問世的ETF，歷經2004年與2015年升息循環，期間亦經歷金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰、新冠疫情等重大金融事件，均能快速收復跌幅，淨值一路向上，優異表現擄獲專業法人與廣大小資族喜愛，0050法人受益人數1,172人與定期定額戶數154,883戶均為國內第一。

此外，聚焦在全球5G龍頭企業的元大全球5G ETF(00876)今年異軍突起率先反彈，強勁走勢吸引投資人持續買進，五月成交張數累積達36,085張，是四月單月的兩倍之多，證明當市場情緒轉趨樂觀，資金會優先進駐抗跌領漲的龍頭股，而涵蓋各國5G龍頭企業的元大全球5G(00876)相當適合升息階段逢回布局。

元大全球5G(00876)ETF研究團隊表示00876包辦一票前景極佳的5G龍頭股，特別聚焦5G產業鏈中的關鍵元件，布局橫跨全球，囊括各國5G龍頭企業，包含美國半導體設備龍頭應用材料和5G晶片龍頭高通、歐洲車用晶片龍頭英飛凌、日本被動元件龍頭村田製作所和台灣5G晶圓代工龍頭台積電，由於各國5G企業各有所長，在5G發展過程中互有領先，以全球布局方式最能完整掌握各地區5G龍頭企業輪漲行情。