音樂劇《熱帶天使》將在6月11日、12日在台中國家歌劇院登場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

由台中國家歌劇院駐館藝術家林孟寰編劇、旅美青年音樂家雷昇作曲的音樂劇《熱帶天使》，原定去年首演，受疫情影響而延到6月11日、12日登場，在票房一片低迷中，啟售不到1個月就賣光。歌劇院藝術總監邱瑗今天表示，期待這齣音樂劇未來能出國巡演，讓更多人看見台灣精湛的創作力。

《熱帶天使》改編自文學大師陳千武經典小說集《活著回來》，以二戰期間的南洋戰場為背景，描述因戰爭而相遇的一對男女，在大時代下的緊密命運，是今年歌劇院「夏日放／FUN時光」系列首檔節目。林孟寰表示，他與陳千武都是台中人，也是一中校友，這次能在家鄉演出意義非凡。

林孟寰說，他在15歲接觸到陳千武的小說，一看便深深著迷，也曾2次嘗試改編都失敗，一直到2019年獲邀擔任歌劇院駐館藝術家時，他覺得時機終於成熟，經過20年也準備好了！

他創作初期透過歌劇院駐館計畫，到紐約百老匯觀摩學習，與好友作曲家雷昇聯手創作，還仿效百老匯製作流程，做進程階段性發表，包括3次公開讀劇、1次音樂會，舉辦線上英語讀劇會，成為台灣第一齣同步發展中英雙語劇本及歌曲的原創音樂劇。

邱瑗表示，《熱帶天使》音樂多元豐富，融合當代百老匯、流行搖滾、爵士等曲風，並加入台語歌和日本的音樂元素。雷昇純熟的創作手法，讓音樂旋律迴響耳際；林孟寰將每個角色刻劃得相當立體，讓《熱帶天使》通俗卻不流俗，情節輕快卻令人熱淚盈眶。

值得一提的是台中一中校友會包場力挺，台中一中校友會理事長歐宴泉表示，這兩位中一中的學長、學弟，雖然屬於不同世代，卻因文學與藝術讓在舞台上燦爛交輝，完成這齣感人的製作。