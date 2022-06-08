音樂劇「熱帶天使」11、12日將於台中國家歌劇院首演，由於是改編自台中一中校友、文學家陳千武的小說，台中一中校友會包場力挺，門票啟售後不到1個月即售罄。

台中國家歌劇院在新聞稿中提到，耗時4年的音樂劇「熱帶天使」將於11、12日首演，是改編自文學家陳千武的小說，由歌劇院第2屆駐館藝術家林孟寰精心打造，為今年歌劇院「夏日放／FUN時光」系列首檔節目。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，「熱帶天使」改編自陳千武經典小說集「活著回來」裡的單篇小說「獵女犯」，作品描述二戰時期，台籍青年被日軍徵召到南洋打仗，在異鄉面臨身分認同、人性掙扎與情感扶持，靈感源於作者參與南洋戰爭的親身經歷。

林孟寰表示，最早讀陳千武的小說是在15歲，一看便深深著迷，之後曾2次嘗試改編都失敗，一直到2019年獲邀擔任歌劇院駐館藝術家時，覺得時機終於成熟，經過20年他也準備好了。

由於陳千武與林孟寰都是台中一中的校友，台中一中校友會更包場力挺，台中一中校友會理事長歐宴泉指出，這兩人分別是中一中的學長、學弟，雖然屬於不同世代，卻因為文學與藝術，而在舞台上燦爛交會，完成這齣感人的音樂劇。

「熱帶天使」融合當代百老匯、流行搖滾、爵士等曲風，加入台語歌和日本的音樂元素。邱瑗認為，音樂是推動音樂劇劇情發展最重要的核心元素，作曲家雷昇純熟的創作手法，一聽便迴響耳際的旋律，加上林孟寰將每個角色刻劃得相當立體，讓「熱帶天使」通俗卻不流俗，情節輕快卻令人熱淚盈眶。（編輯：張雅淨）1110608