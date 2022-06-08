受限於疫情，出入境旅遊受限，觀光產業苦撐盼疫後開後。交通部長王國材8日上網路節目專訪談到，觀光局已經準備好出入境指引，包括入境要有兩天內的入境PCR證明、入境者要打滿三劑疫苗，以及需要團進團出。

「齊有此理」節目主持人王時齊詢問王國材，我國目前解封門檻為何？王國材回應，擴大防疫會議中有討論，目前入境者居家檢疫是7+7天，是否變成3+4天，或是往下一階段鬆綁。惟我國目前仍在疫情高原期，國外也有變種病毒，現階段開放國門是否衝擊醫療量能是指揮中心考慮的重點。

王國材也說，7月15日至12月15日期間，交通部斥資60億元振興產業，包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業等，希望鼓勵民眾在國內旅遊。他補充，7月15日約是高原期過後，希望業者把國內振興旅遊當作解封前的「熱身操兵」，把最後的服務品質、旅程拿出來，等到國際旅客來台就可以無縫接軌。

指揮中心指揮官陳時中7日表示，國境解封不用等到八月這麼久，但是商務客會優先開放，觀光客得等到疫情向下走的趨勢明朗後再做規劃。王國材指出，雖然目前國境還沒開放，但7月15日振興上路希望業者在國內市場先「練兵」，國內有很多不錯的景點，不會比國外風景差。

至於屆時開放觀光客來台，會採取團客還是自由行方式開放？王國材表示，簽證分觀光跟商務，不論指揮中心還是外交部都在討論，自由行跟旅行團要一起開放，還是先從團客開始仍在做決定。

另外，在觀光局的出入境指引上，觀光局先前以草案跟疾管署討論，疾管署亦提出相關建議供觀光局參考，觀光局跟業者開過幾次會並已完成修正，目前已送交通部，預計短期會送指揮中心。