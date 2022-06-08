台美雙方1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，是台美經貿的重大突破。不過前行政院長陳冲就指出，該倡議劍指台灣半導體，美方恐怕只考慮自身利益。對此，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中今（8）表示「過慮」，台灣半導體也是「搬不走的」。

對於陳冲對倡議保持疑問，認為台美貿易只是華麗詞藻，美國只著眼於自身利益，跟其談判代表戴琪交手，都是以美國勞工權益為主體，劍指我國半導體，對美國比較有利，倘若半導體搬到美國，對台灣損失很大，是否可能有這樣的後果發生？

鄧振中8日接受黃光芹「新聞不芹菜」網路節目專訪表示過慮了，台灣半導體是搬不走的，有其獨特優勢，台灣人力，保護智慧財產權、教育等，不是其他國家可以複製，要搬早搬走，太多國家羨慕，但沒辦法搬走，國家要有信心。

鄧振中說，當有很多抱怨，我們有處理問題的能力，人才不夠就成立半導體學院，或是引進外國人才，人不夠就調整人口政策，還有政府的效率等，表達對這個產業支持。

鄧振中說，不會把半導體產業拿到桌上談，不會規定廠數量，是市場經濟，也不會干預，會創造好的環境，若美國對於半導體有很大補貼，也是他們的意願。

鄧振中強調，貿易談判各有所需，都是為了自己利益，美國利益在於希望大家市場都可以開放給他們，不要利用標準卡東卡西；勞工部分，則有剝削問題，美國不能競爭，所以要處理；環保更是如此，美國總統拜登把氣候變遷當成重要政策，不能大量排二氧化碳，東西成本就低，會無法競爭，工人也會失業。這些都是要處理問題。

鄧振中說，台灣也不希望因為遵守不到環保標準，或是搞不清楚，讓產品被排除，要跟得上；美國是技術來源，標準要盡量一致，產品降關稅很好，但標準做手腳是賣不出去，所以談標準對台灣也有力。

鄧振中強調，一定是平衡的，不平衡就不會簽了，不可能是美國要東西、台灣得不到，沒有這個可能性。通關便利、中小企業、數位經濟等都是平等的，美國有義務台灣也有義務，像是希望台灣利用科技通關，美國也會做。

勞工部分，鄧振中說，全球化對世界都很有好處，包含消費者、企業界，但有一群人沒有拿到好處，就是工人，工人沒有在全球化利益中分到該有的，戴琪很重視工程福祉，台灣也重視，這一方面可以跟美國在同一個水準之上，不能利益都給大商人跟大資本家，是一樣施政的目標。