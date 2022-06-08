確診遺體火化爭議延燒，針對國民黨團今天建議比照新加坡，開放喪家可守靈三天，以滿足民眾需求。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，此項政策擬定恐有相當困難度，不過還是會請內政部請專家一同來研議，讓大家的心靈能夠滿足。

至於到時候能否開放遺體放置於冰櫃內供人瞻仰？陳時中仍反對，處理上會增添困擾，加上遺體包裹好後不得再打開，因此要放進冰櫃內恐有難度。

陳時中表示，這幾天關於確診遺體火化有很多意見，指揮中心也曾請教過專家，檢視過新加坡、紐西蘭以及WHO的相關規定，其中新加坡開放喪家可守靈三天，是在封棺後可進行守靈，若遺體能用兩層屍袋完整包覆，確實與目前的防疫規定不違背。

陳時中說，疫情一開始時，中央對公共衛生上的要求是遠大於人情上的考慮，總希望能把疫情守住，但現在已經稍微輕症化，確實可以來思考一個讓大家都能心靈滿足的方式，辦理確診者死亡的後事。

陳時中指出，自己這兩天一直在思考，但仍然認為開放民眾守靈有相當難度，但相信每個人都有不同看法，可以讓更多人來集思廣益，因此內政部會方方面面，透過接觸較多的人，從人情上進行考慮，在控制疫情可接受的範圍內來做，看能否符合大家的需要。

至於到時候能否開放遺體放置於冰櫃內供人瞻仰？陳時中仍然反對，因為目前就是規定遺體要放置於雙層屍袋內，以避免殯葬相關人員感染，加上殯儀館內並沒有針對遺體進行分流，處理上會增添困擾，加上遺體包裹好後不得再打開，因此要放進冰櫃內恐有難度。

關於遺體火化流程，將來是否會明定處理時間？陳時中說，必須考量火葬場的安排，若現在將處理時間訂死，相關人員可能得面臨到處分，不見得完全適合，因此還是要求盡速，也就是在24小時內完成，這樣即便真的無法在24小時內完成，也不會處分。