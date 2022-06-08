苗栗46歲李姓男子患有五十肩，但因為居家隔離沒辦法到診所做復健，讓狀況變嚴重，所幸在醫師的教導下，他在家中自己進行復健活動，也順利舒緩五十肩的不適。
李男因為左側肩膀疼痛導致手無法抬高或往後，也無法側睡，就醫檢查確診為五十肩，配合藥物及復健治療後，狀況改善不少，但近日因居家隔離，李擔心無法就醫做復健，會讓五十肩情況惡化。
福苗診所復健科醫師劉建廷表示，有五十肩困擾的民眾在家可以進行下列簡單的肩關節伸展放鬆運動，避免因疫情影響，讓疼痛更加嚴重。
首先放鬆肩頸，採坐姿，右手扳住頭部左邊且頭向右靠，停住10秒後回正，每次做10下後，左右交換。
接著是擴胸運動，採站姿面對牆角，兩側手臂平行打開，手肘彎曲呈90度並貼在牆面上，腳呈弓箭步站姿，上半身向前壓至胸肌感覺緊繃，停住10秒後回正，每次做10下。
然後手指爬牆，讓身體面向牆站立，疼痛手的手指貼牆慢慢往上爬，直到肩膀感覺緊繃，停住10秒後放下，每回做10次。此動作也可改成側向牆站立，手指貼牆往上爬。
最後毛巾運動採站姿，若疼痛處是左肩，則由右手握住毛巾一端，高舉至頭部後方，左手握住毛巾下端，右手出力將左手往上拉至緊繃感，停住10秒後放下，每回做10次。
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