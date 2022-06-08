吳姓、楊姓男子在知名租屋網上假扮房東、房客，以「房東大叔」暱稱出租房屋，收取租金的1到2個月作為斡旋金，約定下個月點交，實則房子也是租來的，2人將斡旋金用於網拍購貨，檢警今年3月搜索時，2人帳戶剩下不到百元，手邊卻有20份租屋意向書，還偽造確診通知書拖延交屋時間，檢察官依詐欺等罪起訴２人。

33歲吳嫌去年9月，先在AIRBNB租屋平台，承租日租套房5天，並將房屋資訊轉發到591租屋網，37歲楊嫌扮演房客，謊稱房東人很好，如果要租要快，不然馬上就被租走了，最好先付斡旋金，吳、楊在3天收取3個看屋房客的斡旋金，直至隔月初，房客要搬家卻聯繫不上吳男，承租人因而報案。

隔月，吳等2人先在忠孝東路5段承租的家庭式住宅，與房東簽約1年，同樣在網路上貼「長期出租本案3樓房屋」，並以低於行情的價格出租，收取兩個月租金的斡旋金6萬元，共有5人受害，今年1月，更變本加厲在忠孝東路4段，承租一處頂樓加蓋房屋，聲稱2月初就可入住，但須收取斡旋金2萬6000元或5萬2000元，共有18人受害。

吳等人被捕後，聲稱自己是拿錢周轉，本有意要出租，但檢察官查出，隔天要交屋兩人根本沒有搬走的跡象，還上網下載「隔離通知書」，修改成承租人正要搬入的時間、地址，並聲稱房客遭隔離，因此無法交屋，傳送變造後的隔離書給承租人，檢警今年3月2日搜索，查扣租屋意向書20份、房屋訂金契約書6份等。

檢察官痛批，2人因一己之私，反覆對社會公眾發送訊息，並施以詐術，導致大台北地區有意承租房屋的民眾，支付斡旋金給2人，誤以為已經有了安身落腳之處，直到交屋相近之日，才臨時發現自己無處可居住，嚴重影響社會秩序。