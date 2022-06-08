過去參加《國光幫幫忙》的國光女神選拔活動而大開知名度的梁云菲，擁有亮麗性感外型與火辣身材，加上個性直率，受到廣大粉絲歡迎，被封為「國光女神」，而向來給人陽光健美印象的她，突然貼出咳血及病床照，嚇壞眾人。

梁云菲貼出咳血痰照及病床照，透露目前就醫正在找原因。(取材自nanaliangbadgal IG)

形象陽光健美的梁云菲，私下非常喜歡戶外活動，但也因此經常不小心受傷，不過再嚴重也沒這回讓人這麼擔心，梁云菲在IG限時動態貼出了咳血照片，透露是第一次咳出這樣的東西，從照片中可看出，她從原本的咳出小血絲，演變成咳出一大塊血痰，照片怵目驚心。

梁云菲表示，她確定不是自潛後產生了擠壓傷而咳出血痰，推測可能是先前她新冠肺炎確診，當時最大的症狀是不斷的咳嗽，「不知道為什麼就變成這樣了」，如今已就到胸腔科，正在等待檢查結果出爐。

梁云菲也曬出躺在病床上憔悴接受檢查的照片，表示其實生病導致心情很差，但既然事情已經發生，那就只能勇敢去了解原因並解決，只是突然從咳血絲到變成血痰，她也嚇到，「之所以讓人感到恐懼，就是未知，所以我必須好好的去找到原因」，她透露不知是否跟上周突然貧血有關，但現在咳血痰跟確診咳嗽、貧血有無關聯，目前這點沒有被醫生證實，梁云菲也呼籲眾人，如過咳嗽超過2週，請務必立刻去檢查，甚至有咳出血絲、身體出現異狀也該立刻就醫，千萬不要拖。