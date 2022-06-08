因應夏季用電高峰期，國聚建設發起的關燈日活動，獲社區響應共同節能。（國聚提供／盧金足台中傳真）

夏天高溫難擋，今年全台是否又將陷入缺電壓力？愛地球從自己做起，台中市有建商串連13個社區發起每月設定一天為建築外觀燈關燈日，期望拋磚引玉共同節電愛地球。

國聚建設發起「關燈愛地球」活動，選在夏季用電高峰期，邀請已交屋的社區共同參與，包括「國聚之界」、「國聚之艷」、「國聚花園御所」、「國聚之幸」、「國聚之悅」等13個已交屋社區都熱烈響應。

將從6月開始連續4個月，每月9日每座社區建築外觀燈光將同步關燈一晚。

國聚建設協理陳政輝指出，地球暖化是全民共同課題，需要集結多數人的參與才能發揮團結力量大的效果，電力能源與日常民生息息相關，國聚生活家希望串連各社區的團對力量，進而能影響更多人對暖化、節能的關注。

參與關燈活動的社區表示，公共空間照明採用LED節能燈具，照明控制也區分為必要的安全性照明與景觀情境式照明，平均一個社區的公用電費每月約150度電左右，相當節能。

國聚建設發起每月建築外觀燈光關燈一日的活動，不只省下電費，還能放眼未來希望每個住戶都能有隨手關電、節約能源的公民意識，對下一代環境教育最好的示範。

實際諮詢機電類工程人員指出，集合式住宅大樓照明類用電約佔公共電費30至33％左右，以國聚社區為例，大約是每月50度電。

此外，陸府建設旗下建案都配備有屋頂太陽能板設備，生產的光電再回售給台電，地下停車空間的穿透式天井可增加自然採光、自然換氣，減少燈光與排風用電量。

曾獲鑽石級智慧建築標章的「由鉅大恆」導入太陽能光電板，公設區域可分區分時監控燈光，照明與機電設備多數採變頻、高效，符合節能智慧化。

其中「由鉅大恆」使用可兼顧景觀與節能的帷幕牆系統，可斷熱抗寒、耐風、耐震、靜音，有效阻絕室內外溫差與噪音，是智慧節能建築的成功範例。