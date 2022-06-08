近期全台籠罩梅雨中，各地下起滂沱大雨。爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝表示，他感受著一陣陣大雨的威力，想起去年這個時候台灣面臨嚴重缺水，連續好幾個月大家都在祈求趕快下雨，新竹市還實施了「供5停2」限水措施；望著外頭的大雨，心裡也是知足感激，深感「活在當下就好」。

鄭宏輝昨日（7）在臉書發文表示，這周迎來今年比較久的一波梅雨，特別是近兩天雨勢最大；當天早上他即感受到一陣陣大雨的威力，也呼籲大家出門記得攜帶雨具，也要注意安全。

鄭宏輝指出，想到去年這個時候台灣面臨嚴重缺水，連續好幾個月大家都在祈求趕快下雨，特別希望水庫集水區的雨一定要下好下滿、讓水庫滿滿滿。有好幾次鋒面要來了，或是沒幾場雨鋒面就走了，新竹市還實施了「供5停2」限水措施，大家努力節約用水，政府全力找水，還記得大家好不容易迎來大雨，超級興奮發了好多下雨的街道跟天空。

對此，鄭宏輝強調，現在看看外面的滂沱大雨，雖然下雨天多少造成一點點不方便，不過卻大大降低了今年的限水危機，心裡也是知足感激，深深覺得「活在當下就好」。