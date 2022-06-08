業者預計在花蓮光復鄉一處停止運作的磚窯場設置黑水虻養殖場消化廚餘。（羅亦晽攝）

業者預計在花蓮光復鄉設置黑水虻養殖場消化廚餘，今舉辦地方說明會卻引起居民反彈，儘管鄉長林清水出面緩頰仍不被買單。（羅亦晽攝）

業者預計在花蓮光復鄉設置黑水虻養殖場消化廚餘，今舉辦地方說明會卻引起居民反彈。（羅亦晽攝）

花蓮全縣13鄉鎮平均一天能產出逾50公噸廚餘量，業者預計在光復鄉設置黑水虻養殖場消化廚餘，今在地方說明會上宣稱整套系統「零污染」，卻不被居民買單，質疑運送廚餘過程不僅會汙染空氣，排放的廢水也會影響水源，痛批業者根本把居民當成塑膠，舉辦說明會是在浪費時間，強烈要求他們離開光復。

飼養「黑水虻」解決廚餘和農業廢棄物是各縣市正積極推動的項目之一，昇正環保生技股份有限公司預計在未在光復鄉太巴塱地區停止運作多年的日豐磚窯場設置黑水虻養殖場，處理全縣廚餘及發展相關生技產業。

昇正環保生技股份有限公司負責人李興智今上午前往日豐磚窯場舉辦地方說明會，向現場逾百位族人說明整套系統的運作流程，保證場內設置的負壓隔離室養殖區不僅不會排出任何汙水及汙泥，酸臭味也都在控制範圍內，能達到零汙染，對環境友善。

不過全數村民不買單李的說詞，甚至在李說明期間，直接開嗆「不要浪費時間，請你們離開光復」、「聽你在唬爛」、「都是騙人的，把我們當塑膠喔」，儘管李釋出善意，表示自己也有1／4的阿美族血統，對地方情感滿滿，卻遭當地族人反酸「不要在這邊裝熟啦」，場面相當尷尬，且縣議員賴國祥甚至直接搶下麥克風，在台上與李進行激烈辯論，光復鄉長林清水出面緩頰，但居民依然無法接受設廠一事，憤而相繼離場。

賴國祥表示，光復鄉近日紛紛遭受環境污染，除了養牛場，不知不覺還有黑水虻養殖場，雖然黑水虻能友善分解廚餘，但光復、鳳林、瑞穗地區的產出量，絕對低於吉安、花蓮、新城、秀林等地區，質疑「養殖場為何不設在大花蓮地區」，且運送廚餘途中須行經太巴塱部落，酸臭味恐會影響空氣品質，加上廢水會汙染溪流水質，族人承受不起環境好的地方一直被汙染，才強烈要求廠商離開，若業者不願，全村不排除會有更大的抗爭。

李興智指出，花蓮不以廚餘飼養豬隻，只能以相對耗成本及汙染環境的掩埋或焚燒方式處理，因此3年前在花蓮市豐村一處停養豬舍設立在黑水虻養殖試驗場，不斷試驗、改進黑水虻處理廚餘的效能，讓整套系統能完全達到環境零污染，不過礙於法規，農地不能飼養蟲隻，因此才會在試驗成功後，找工廠設廠用地設置黑水虻養殖場。

李興智表示，雖然普遍居民目前無法接受黑水虻養殖場設置一事，但願意花時間與地方溝通，盼能以互惠共好的模式運作。