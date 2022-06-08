網球RPG手機遊戲《白貓Tennis ～Rematch～》（以下簡稱：《白貓Tennis R》）為日本《白猫テニス》的全新繁中版手遊，事前登錄活動已獲得3萬台港澳玩家熱烈迴響，負責繁中版營運的日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net ) 今(8) 日特別公開白貓網球特色及多樣趣味玩法，帶領玩家賽前暖身，一起加入白貓宇宙，晉級成為網球好手！

加入《白貓Tennis R》網球場賽一起熱血PK

由COLOPL白貓熱門角色及結合網球競賽所打造的《白貓Tennis R》，直覺的操作方式與簡單的遊戲設計，人人都可以輕鬆加入網球競技行列！透過遊戲打造自己專屬角色，挑戰各種比賽贏得獎勵，培養角色對應的技能與裝備，發動超級技能擊敗對手，引領玩家一同沉浸在白貓網球世界的對戰樂趣中！

一玩就上手！單指操作 輕鬆與朋友對戰同樂！

承襲白貓遊戲特色，遊戲設計直覺流暢，玩家透過單指滑動進行移動、發球、殺球與發動獨特技能，單手就可以享受網球對戰快感！不受場地及天氣影響，隨時隨地自由的與朋友交流，輸入房間號碼，玩家們可以進行1V1單打或2V2雙打「友情對戰」，球場和比賽方式多元、自由，充滿挑戰、趣味十足！

比賽過程中，玩家可隨時「切換角色」，只要將自己喜愛的3名角色 編入隊伍，並在賽程中評估體力及戰況，來挑戰各種任務關卡，贏得獎勵！此外，選手們也可以與全國玩家一起進行對戰交流，最多支援4人線上對戰模式，一起體驗緊張刺激的對戰爭霸賽！

透過單指操作輕鬆移動與發動技能

玩家可自由與朋友進行單打或雙打「友情對戰」

打造角色 培養專屬網球選手

選手共分為抽球型、發球型、技巧型、速度型、體力型等5種角色類型，玩家可評估角色的優勢進行培養、開發角色潛力，運用「選手類型」與「球場屬性」進行比賽，適當的在不同球場推派合適的選手，使出各項球技與對手競技。

另外，玩家可以利用「裝備」塑造角色，為心愛的角色更換酷炫的「球拍」與「球鞋」，提升角色等級，打造自己專屬特色的網球選手。而《白貓Project》玩家熟悉且喜愛的「星盤」也將在《白貓Tennis R》遊戲中再現，藉由「星盤」可以強化及解放角色的各項技能來順利贏得勝利。

運用「裝備」塑造角色

運用各項素材打造專屬角色能

登峰造極！「巡迴模式」、「爬塔模式」關卡任你挑戰

《白貓Tennis R》遊戲設計簡單容易上手，玩家可以選擇「巡迴模式」或「爬塔模式」兩種關卡，只要擊敗對手便可以贏得符文、寶石、抽卡券等報酬！

玩家選擇「巡迴模式」，可以到各地進行修行，與各地的強勁對手對戰，隨著劇情進展暢玩世界；此外通關「標準級」地區後，還可以解鎖「職業級」及「明星級」區域。

玩家選擇「爬塔模式」，進入網球之塔中比賽，將有草地(G)、硬地(H)、紅土(C)三種屬性的場地在比賽中隨機出現，完成比賽後玩家獲得「鑰匙」及報酬，然後繼續登高一層與其他玩家比賽對戰；期間限定期間還會有特別屬性的場地追加，每上升一階可獲得一個寶箱報酬，在塔中玩家一層一層慢慢往高塔邁進，爬上100層高塔便是真正的贏家！

「巡迴模式」、「爬塔模式」任你挑戰

團隊城鎮快速累積實力

在「爬塔模式」到達第10層後，玩家可以開放「團隊城鎮」，最多可與16位玩家一起共同發展城鎮參加聯盟賽，參加雙打比賽可以得到符文，強化城鎮建築物，透過「團隊城鎮」與好朋友一起組隊，成員可以與其他團隊城鎮的隊員一起雙打，也可以與訪客或隊員聊天，快速累積情誼與實力！

「團隊城鎮」快速累積實力

《白貓Tennis R》事前登錄活動熱烈展開中，邀請玩家們搶先體驗白貓網球世界，成為網球好手。敬請持續鎖定《白貓Tennis R》相關新聞消息與官方粉絲團資訊。